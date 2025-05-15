Глава МЗС Туреччини зустрівся з делегацією Росії у Стамбулі – Anadolu

На 16 травня запланований ряд зустрічей у різних форматах, кажуть неназвані співрозмовники у МЗС

Хакан Фідан (Фото: x.com/HakanFidan)

У Туреччині завершилася зустріч міністра закордонних справ країни Хакана Фідана з російською делегацією. Про це повідомляє Anadolu Ajansı з посиланням на співрозмовників у турецькому МЗС.

Зазначається, що зустріч проходила в стамбульському палаці Долмабахче. Тривала вона менш як годину: про її початок повідомили близько 21:45, а про завершення – о 22:11.

Про що саме розмовляли сторони, невідомо, але повідомляються плани на 16 травня. Зокрема, Фідан разом із делегаціями США, України та Росії перебуватиме у Стамбулі.

Заплановані кілька зустрічей у різних форматах. Зазначається, що на порядку денному тристоронні переговори між США-Україною-Туреччиною та Росією-Україною-Туреччиною.

Однак не відомо, чи відбудеться зустріч у чотиристоронньому форматі (США, Росія, Україна, Туреччина)