Глава МЗС Туреччини зустрівся з делегацією Росії у Стамбулі – Anadolu
У Туреччині завершилася зустріч міністра закордонних справ країни Хакана Фідана з російською делегацією. Про це повідомляє Anadolu Ajansı з посиланням на співрозмовників у турецькому МЗС.
Зазначається, що зустріч проходила в стамбульському палаці Долмабахче. Тривала вона менш як годину: про її початок повідомили близько 21:45, а про завершення – о 22:11.
Про що саме розмовляли сторони, невідомо, але повідомляються плани на 16 травня. Зокрема, Фідан разом із делегаціями США, України та Росії перебуватиме у Стамбулі.
Заплановані кілька зустрічей у різних форматах. Зазначається, що на порядку денному тристоронні переговори між США-Україною-Туреччиною та Росією-Україною-Туреччиною.
Однак не відомо, чи відбудеться зустріч у чотиристоронньому форматі (США, Росія, Україна, Туреччина)
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там.
- 15 травня Зеленський заявив, що не поїде на переговори до Стамбула, оскільки Путін не прилетів і йому "нічого там робити".
- Також президент затвердив склад делегації для перемовин з Росією у Стамбулі. Очолює групу міністр оборони Умєров.