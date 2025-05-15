Міністр оборони Британії: Потрібно натиснути на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів

Гілі вважає, що Путін не має шансів на перемогу в Україні

Джон Гілі (Фото: EPA/FILIP SINGER)

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що на російського диктатора Володимира Путіна необхідно "чинити тиск" на тлі невизначеності з переговорами між Росією та Україною в Туреччині. Про це він заявив після зустрічі з німецьким головою Міноборони Борисом Пісторіусом у Берліні, повідомляє The Guardian.

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"Ми повинні чинити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Ми готові зробити це як провідні європейські країни", – наголосив він.

Також британський міністр заявив, що союзники мають і надалі вводити санкції проти Росії. Крім того, він згадав про зобов'язання, взяті на себе лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі під час візиту до Києва минулого тижня.

"Путін не має жодних шансів на перемогу в Україні. Зараз саме час для нього... розпочати переговори та покласти край цій війні", – додав Гілі.