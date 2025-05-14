Рютте вважає, що у питанні України та Росії на два тижні відкрилося "вікно можливостей"

На думку генсека НАТО, результати щодо мирного врегулювання можна буде побачити протягом наступних 10-14 днів

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що між Україною та Росією відкрилася можливість для досягнення миру, і результати можуть з’явитися протягом наступних двох тижнів. Про це він заявив в коментарі Anadolu.

"Я думаю, що зараз існує вікно можливостей – цього тижня, а також протягом наступних 10 днів або двох тижнів – справді вивести все питання щодо України на більш сприятливий рівень", – сказав Рютте.

За його словами, прогрес у врегулюванні конфлікту можливий за керівництва президента Володимира Зеленського та активної участі уряду США. Водночас, як вважає генсек НАТО, Туреччина також має важливу роль у процесі мирного врегулювання війни Росії проти України.

15 травня у Туреччині мають відбутися прямі переговори Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна про обмін полоненими й припинення вогню.

Щоб Росія не маніпулювала містами й не казала, що диктатор РФ не готовий прилітати в Анкару, український президент висловив готовність разом з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом прилетіти з Анкари до Стамбула – якщо так захоче Путін.

Москва станом на вечір 14 травня досі не назвала склад делегації, яка поїде на переговори.