Рютте вважає, що у питанні України та Росії на два тижні відкрилося "вікно можливостей"
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що між Україною та Росією відкрилася можливість для досягнення миру, і результати можуть з’явитися протягом наступних двох тижнів. Про це він заявив в коментарі Anadolu.
"Я думаю, що зараз існує вікно можливостей – цього тижня, а також протягом наступних 10 днів або двох тижнів – справді вивести все питання щодо України на більш сприятливий рівень", – сказав Рютте.
За його словами, прогрес у врегулюванні конфлікту можливий за керівництва президента Володимира Зеленського та активної участі уряду США. Водночас, як вважає генсек НАТО, Туреччина також має важливу роль у процесі мирного врегулювання війни Росії проти України.
15 травня у Туреччині мають відбутися прямі переговори Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна про обмін полоненими й припинення вогню.
Щоб Росія не маніпулювала містами й не казала, що диктатор РФ не готовий прилітати в Анкару, український президент висловив готовність разом з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом прилетіти з Анкари до Стамбула – якщо так захоче Путін.
Москва станом на вечір 14 травня досі не назвала склад делегації, яка поїде на переговори.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
- 13 травня Зеленський заявив, що партнери України мають запровадити нові санкції проти РФ, якщо Путін не приїде на переговори 15 травня.