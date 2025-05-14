Рютте считает, что в вопросе Украины и России на две недели открылось "окно возможностей"

По мнению генсека НАТО, результаты мирного урегулирования можно будет увидеть в течение следующих 10-14 дней

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что между Украиной и Россией открылась возможность достижения мира, и результаты могут появиться в течение следующих двух недель. Об этом он заявил в комментарии Anadolu.

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"Я думаю, что сейчас существует окно возможностей – на этой неделе, а также в течение следующих 10 дней или двух недель – действительно вывести все вопросы относительно Украины на более благоприятный уровень", – сказал Рютте.

По его словам, прогресс в урегулировании конфликта возможен при руководстве президента Владимира Зеленского и активном участии правительства США. При этом, как считает генсек НАТО, Турция также играет важную роль в процессе мирного урегулирования войны России против Украины.

15 мая в Турции должны пройти прямые переговоры Зеленского и российского диктатора Владимира Путина об обмене пленными и прекращении огня.

Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что диктатор РФ не готов прилетать в Анкару, украинский президент выразил готовность вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прилететь из Анкары в Стамбул – если так захочет Путин.

Москва на вечер 14 мая до сих пор не назвала состав делегации, которая поедет на переговоры.