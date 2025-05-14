Рютте считает, что в вопросе Украины и России на две недели открылось "окно возможностей"
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что между Украиной и Россией открылась возможность достижения мира, и результаты могут появиться в течение следующих двух недель. Об этом он заявил в комментарии Anadolu.
"Я думаю, что сейчас существует окно возможностей – на этой неделе, а также в течение следующих 10 дней или двух недель – действительно вывести все вопросы относительно Украины на более благоприятный уровень", – сказал Рютте.
По его словам, прогресс в урегулировании конфликта возможен при руководстве президента Владимира Зеленского и активном участии правительства США. При этом, как считает генсек НАТО, Турция также играет важную роль в процессе мирного урегулирования войны России против Украины.
15 мая в Турции должны пройти прямые переговоры Зеленского и российского диктатора Владимира Путина об обмене пленными и прекращении огня.
Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что диктатор РФ не готов прилетать в Анкару, украинский президент выразил готовность вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом прилететь из Анкары в Стамбул – если так захочет Путин.
Москва на вечер 14 мая до сих пор не назвала состав делегации, которая поедет на переговоры.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- 13 мая Зеленский заявил, что партнеры Украины должны ввести новые санкции против РФ, если Путин не приедет на переговоры 15 мая.