Ердоган готовий прийняти переговори Зеленського з Путіним у Туреччині

Реджеп Ердоган (Фото: EPA/NECATI SAVAS)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та президент Володимир Зеленський під час зустрічі у Президентському комплексі в Анкарі 15 травня обговорили двосторонні та регіональні питання, а також припинення повномасштабної війни. Про це повідомили в канцелярії турецького президента.

Ердоган заявив, що буде радий прийняти переговори Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, коли обидві сторони будуть до цього готові. За його словами, Туреччина надає важливості підтримці відкритих каналів діалогу.

Також турецький лідер заявляв, що на нинішньому етапі перебіг війни РФ проти України вимагає вирішення шляхом прямих переговорів. Окрім цього "критично важливо" досягти мінімальної спільної угоди в основних питаннях.

"Президент Ердоган заявив, що було використано історичну можливість для початку переговорів і що він рішуче підтримує переговори як на технічному, так і на керівному рівнях", – зазначили у канцелярії.