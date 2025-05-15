Ердоган закличе до негайного припинення вогню під час зустрічі із Зеленським

Президенти обговорять зокрема війну Росії проти України в усіх її аспектах

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: depositphotos)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликатиме до негайного припинення вогню під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє канцелярія президента Туреччини та директор департаменту комунікацій адміністрації Ердогана Фахреттін Алтун.

Під час переговорів президенти обговорять останні події в контексті війни Росії проти України в усіх її аспектах, а також Ердоган наголосить на підході Туреччини, яка виступає за початок припинення вогню та мирні переговори.

"У межах візиту під час двосторонніх та міжделегаційних переговорів наш президент наголосить на підході Туреччини, яка виступає за якнайшвидше встановлення режиму припинення вогню та початок мирних переговорів", – заявив Алтун.

Окрім цього, лідери обміняються думками щодо двостороннього порядку денного Туреччини та України.

Зеленський вже прибув до Туреччини. Наголосив, що українська делегація представлена на найвищому рівні, тоді як рівень делегації РФ схожий на "бутафорський".

"Ми подумаємо, що будемо робити і які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом", – акцентував президент.

Зеленський зазначив, що потрібно розуміти рівень російської делегацій та який мандат у представників РФ, "чи спроможні вони хоч щось самі приймати".

13 травня в Офісі президента наголошували, що Зеленський на переговорах у Стамбулі говоритиме тільки з Путіним, а не іншими російськими посадовцями.

14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Відправив туди людей рівня заступників і помічників.