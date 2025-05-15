Эрдоган призовет к немедленному прекращению огня во время встречи с Зеленским

Президенты обсудят, в частности, войну России против Украины во всех ее аспектах.

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: depositphotos)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет призывать к немедленному прекращению огня во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает канцелярия президента Турции и директор департамента коммуникаций администрации Эрдогана Фахреттин Алтун.

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В ходе переговоров президенты обсудят последние события в контексте войны России против Украины во всех ее аспектах, а также Эрдоган подчеркнет подход Турции, которая выступает за начало прекращения огня и мирные переговоры.

"В рамках визита во время двусторонних и межделегационных переговоров наш президент подчеркнул подход Турции, которая выступает за скорейшее установление режима прекращения огня и начало мирных переговоров", – заявил Алтун.

Кроме того, лидеры обменяются мнениями относительно двусторонней повестки дня Турции и Украины.

Зеленский уже прибыл в Турцию. Он отметил, что украинская делегация представлена на самом высоком уровне, тогда как уровень делегации РФ похож на "бутафорский".

"Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что нужно понимать уровень российской делегаций и каков мандат у представителей РФ, "способны ли они хоть что-нибудь сами принимать".

13 мая в Офисе президента отмечали, что Зеленский на переговорах в Стамбуле будет говорить только с Путиным, а не с другими российскими чиновниками.

14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров по российско-украинской войне в Турции. Отправил туда людей до уровня заместителей и помощников.