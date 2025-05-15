Эрдоган готов принять переговоры Зеленского с Путиным в Турции

Реджеп Эрдоган (Фото: EPA/NECATI SAVAS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Владимир Зеленский во время встречи в Президентском комплексе в Анкаре 15 мая обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также прекращение полномасштабной войны. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.

Эрдоган заявил, что будет рад принять переговоры Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, когда обе стороны будут к этому готовы. По его словам, Турция считает важной поддержку открытых каналов диалога.

Также турецкий лидер заявлял, что на нынешнем этапе ход войны РФ против Украины требует решения путем прямых переговоров. Помимо этого "критически важно" достичь минимального совместного соглашения по основным вопросам.

"Президент Эрдоган заявил, что была использована историческая возможность для начала переговоров и что он решительно поддерживает переговоры как на техническом, так и на руководящем уровнях", – отметили в канцелярии.