Anadolu: Встреча Зеленского и Эрдогана завершилась – говорили почти три часа

На беседе присутствовали также несколько турецких чиновников

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

В Анкаре завершилась встреча между президентом Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Отмечается, что беседа проходила в закрытом от прессы формате и длилась два часа и 45 минут.

Помимо лидеров двух стран на встрече также присутствовали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Встреча Зеленского и Эрдогана началась около 14:00 – это подтвердил представитель президента Сергей Никифоров.