Anadolu: Встреча Зеленского и Эрдогана завершилась – говорили почти три часа
В Анкаре завершилась встреча между президентом Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.
Отмечается, что беседа проходила в закрытом от прессы формате и длилась два часа и 45 минут.
Помимо лидеров двух стран на встрече также присутствовали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.
Встреча Зеленского и Эрдогана началась около 14:00 – это подтвердил представитель президента Сергей Никифоров.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- 15 мая Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где должны состояться первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и Россией. Первая встреча была запланирована именно с Эрдоганом.