Anadolu: Зустріч Зеленського та Ердогана завершилася – говорили майже три години

На бесіді були присутні також кілька турецьких чиновників

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган (Фото: tccb.gov.tr)

В Анкарі завершилася зустріч між президентом Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це повідомляє Anadolu Ajansı.

Зазначається, що розмова проходила у закритому від преси форматі та тривала дві години та 45 хвилин.

Крім лідерів двох країн на зустрічі також були присутні міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, голова Національної розвідувальної служби Ібрагім Калин та радник президента із зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич.

Зустріч Зеленського та Ердогана розпочалася близько 14:00 – це підтвердив представник президента Сергій Нікіфоров.