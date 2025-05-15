Anadolu: Зустріч Зеленського та Ердогана завершилася – говорили майже три години
В Анкарі завершилася зустріч між президентом Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Про це повідомляє Anadolu Ajansı.
Зазначається, що розмова проходила у закритому від преси форматі та тривала дві години та 45 хвилин.
Крім лідерів двох країн на зустрічі також були присутні міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, голова Національної розвідувальної служби Ібрагім Калин та радник президента із зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Килич.
Зустріч Зеленського та Ердогана розпочалася близько 14:00 – це підтвердив представник президента Сергій Нікіфоров.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини та анонсував переговори з Ердоганом.
- 15 травня Зеленський прибув із візитом до Туреччини, де мають відбутися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та Росією. Першу зустріч було заплановано саме з Ердоганом.