В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом – фото
Зустріч у Анкарі (Фото: пресслужба президента Туреччини)

У Анкарі розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це в коментарі українським медіа повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Агентство Anadolu повідомило, що перемовини проходять у президентському комплексі в турецькій столиці.

15 травня Зеленський прибув з візитом до Туреччини, де мають відбутися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та Росією. Глава держави зазначив, що його візит розпочнеться із зустрічі з Ердоганом.

"Ми подумаємо, що робитимемо і які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом", – заявив Зеленський, розкритикувавши рівень російської делегації.

В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом – фото
Фото: пресслужба президента Туреччини
В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом – фото
Фото: пресслужба президента Туреччини
В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом – фото
Фото: пресслужба президента Туреччини
В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом – фото
Фото: пресслужба президента Туреччини
  • 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
  • Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там.
  • 13 травня Зеленський підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.
Читайте також
До Туреччини прибули Малюк і Умєров. Кого ще помітили у складі делегації: відео
Володимир Зеленськийтуреччинареджеп ердоганпереговори