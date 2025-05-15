В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом – фото
У Анкарі розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це в коментарі українським медіа повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Агентство Anadolu повідомило, що перемовини проходять у президентському комплексі в турецькій столиці.
15 травня Зеленський прибув з візитом до Туреччини, де мають відбутися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та Росією. Глава держави зазначив, що його візит розпочнеться із зустрічі з Ердоганом.
"Ми подумаємо, що робитимемо і які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом", – заявив Зеленський, розкритикувавши рівень російської делегації.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там.
- 13 травня Зеленський підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.