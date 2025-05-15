В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом – фото

Перемовини між лідерами України та Туреччини проходять у президентському комплексі в Анкарі

Зустріч у Анкарі (Фото: пресслужба президента Туреччини)

У Анкарі розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це в коментарі українським медіа повідомив речник президента Сергій Никифоров.

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Агентство Anadolu повідомило, що перемовини проходять у президентському комплексі в турецькій столиці.

15 травня Зеленський прибув з візитом до Туреччини, де мають відбутися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та Росією. Глава держави зазначив, що його візит розпочнеться із зустрічі з Ердоганом.

"Ми подумаємо, що робитимемо і які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом", – заявив Зеленський, розкритикувавши рівень російської делегації.

Фото: пресслужба президента Туреччини

Фото: пресслужба президента Туреччини

Фото: пресслужба президента Туреччини

Фото: пресслужба президента Туреччини