До Туреччини прибули Малюк і Умєров. Кого ще помітили у складі делегації: відео
До складу української делегації, яка прибула на перемовини до Туреччини, увійшли очільник Служби безпеки України Василь Малюк та міністр оборони Рустем Умєров. Відповідні відео з летовища турецької столиці оприлюднили Ми-Україна та Новини.LIVE.
На відео з аеропорту Анкари можна побачити Умєрова та Малюка.
Крім того, з ними від літака прямує начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.
В аеропорту президента Володимира Зеленського та українську делегацію зустрічали міністр закордонних справ Андрій Сибіга та посол України в Туреччині Наріман Джелял.
"Що стосується нашого рівня, делегація в нас на найвищому рівні. Міністерство закордонних справ, мій офіс, військові, наші розвідки, представники всіх розвідок, до речі", – сказав Зеленський, виступаючи перед журналістами відразу після прибуття.
Водночас президент назвав рівень російської делегації у Туреччині "бутафорським".
- Увечері 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Сам він до Стамбула не поїде.
- У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня".