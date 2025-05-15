До Туреччини прибули Малюк і Умєров. Кого ще помітили у складі делегації: відео

Володимир Зеленський заявив, що делегація України – на найвищому рівні

Василь Малюк (Фото: Служба безпеки України)

До складу української делегації, яка прибула на перемовини до Туреччини, увійшли очільник Служби безпеки України Василь Малюк та міністр оборони Рустем Умєров. Відповідні відео з летовища турецької столиці оприлюднили Ми-Україна та Новини.LIVE.

На відео з аеропорту Анкари можна побачити Умєрова та Малюка.

Крім того, з ними від літака прямує начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.

В аеропорту президента Володимира Зеленського та українську делегацію зустрічали міністр закордонних справ Андрій Сибіга та посол України в Туреччині Наріман Джелял.

"Що стосується нашого рівня, делегація в нас на найвищому рівні. Міністерство закордонних справ, мій офіс, військові, наші розвідки, представники всіх розвідок, до речі", – сказав Зеленський, виступаючи перед журналістами відразу після прибуття.

Водночас президент назвав рівень російської делегації у Туреччині "бутафорським".