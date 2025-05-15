В Турцию прибыли Малюк и Умеров. Кого еще заметили в составе делегации: видео

Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины – на самом высоком уровне

Василий Малюк (Фото: Служба безопасности Украины)

В состав украинской делегации, прибывшей на переговоры в Турцию, вошли глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и министр обороны Рустем Умеров. Соответствующие видео из аэропорта турецкой столицы обнародовали Мы-Украина и Новости.LIVE.

На видео из аэропорта Анкары можно увидеть Умерова и Малюка.

Кроме того, с ними от самолета следует начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.

В аэропорту президента Владимира Зеленского и украинскую делегацию встречали министр иностранных дел Андрей Сибига и посол Украины в Турции Нариман Джелял.

"Что касается нашего уровня, делегация у нас на самом высоком уровне. Министерство иностранных дел, мой офис, военные, наши разведки, представители всех разведок, кстати", — сказал Зеленский, выступая перед журналистами сразу по прибытии.

В то же время президент назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".