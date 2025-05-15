В Турцию прибыли Малюк и Умеров. Кого еще заметили в составе делегации: видео
В состав украинской делегации, прибывшей на переговоры в Турцию, вошли глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и министр обороны Рустем Умеров. Соответствующие видео из аэропорта турецкой столицы обнародовали Мы-Украина и Новости.LIVE.
На видео из аэропорта Анкары можно увидеть Умерова и Малюка.
Кроме того, с ними от самолета следует начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.
В аэропорту президента Владимира Зеленского и украинскую делегацию встречали министр иностранных дел Андрей Сибига и посол Украины в Турции Нариман Джелял.
"Что касается нашего уровня, делегация у нас на самом высоком уровне. Министерство иностранных дел, мой офис, военные, наши разведки, представители всех разведок, кстати", — сказал Зеленский, выступая перед журналистами сразу по прибытии.
В то же время президент назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".
- Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров по российско-украинской войне в Турции. Сам он в Стамбул не поедет.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня".