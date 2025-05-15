В Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом – фото

Переговоры между лидерами Украины и Турции проходят в президентском комплексе в Анкаре

Встреча в Анкаре (Фото: пресс-служба президента Турции)

В Анкаре началась встреча президента Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в комментарии украинским медиа сообщил представитель президента Сергей Никифоров.

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Агентство Anadolu сообщило, что переговоры проходят в президентском комплексе в турецкой столице.

15 мая Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где состоятся первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и Россией. Глава государства отметил, что его визит начнется со встречи с Эрдоганом.

"Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом", – заявил Зеленский, раскритиковав уровень российской делегации.

Фото: пресс-служба президента Турции

Фото: пресс-служба президента Турции

Фото: пресс-служба президента Турции

Фото: пресс-служба президента Турции