В Анкаре началась встреча Зеленского с Эрдоганом – фото
В Анкаре началась встреча президента Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в комментарии украинским медиа сообщил представитель президента Сергей Никифоров.
Агентство Anadolu сообщило, что переговоры проходят в президентском комплексе в турецкой столице.
15 мая Зеленский прибыл с визитом в Турцию, где состоятся первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и Россией. Глава государства отметил, что его визит начнется со встречи с Эрдоганом.
"Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом", – заявил Зеленский, раскритиковав уровень российской делегации.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там.
- 13 мая Зеленский подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.