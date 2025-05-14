Президент Бразилії має намір закликати Путіна до прямого діалогу із Зеленським у Туреччині

Зазначається, що бразильський лідер підтримує зусилля щодо досягнення миру між Україною та РФ

Президент Бразилії (Фото: EPA / TINGSHU WANG)

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що спробує закликати російського диктатора Володимира Путіна до прямих переговорів із президентом Володимиром Зеленським 15 травня у Туреччині. Про це він сказав на пресконференції у Пекіні 14 травня, повідомляє Ouest-France.

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Зазначається, що у такий спосіб президент Бразилії дав зрозуміти, що підтримує цю ідею.

"Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не варто сказати йому: "Гей, товаришу Путін, їдь у Стамбул і веди переговори, заради бога", – сказав Лула да Сілва.

Після візиту до Китаю президент Бразилії на шляху додому має намір здійснити зупинку в Москві.