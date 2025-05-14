Президент Бразилії має намір закликати Путіна до прямого діалогу із Зеленським у Туреччині
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що спробує закликати російського диктатора Володимира Путіна до прямих переговорів із президентом Володимиром Зеленським 15 травня у Туреччині. Про це він сказав на пресконференції у Пекіні 14 травня, повідомляє Ouest-France.
Зазначається, що у такий спосіб президент Бразилії дав зрозуміти, що підтримує цю ідею.
"Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не варто сказати йому: "Гей, товаришу Путін, їдь у Стамбул і веди переговори, заради бога", – сказав Лула да Сілва.
Після візиту до Китаю президент Бразилії на шляху додому має намір здійснити зупинку в Москві.
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12-го числа.
- 13 травня Зеленський заявив, що партнери України мають запровадити нові санкції проти РФ, якщо російський диктатор Путін не приїде на переговори 15 травня.
- Росію на переговорах у Туреччині можуть представити глава МЗС Лавров та помічник Путіна із зовнішньої політики Ушаков, пише The Washington Post.
- 14 травня Зеленський озвучив, про що говоритиме з Путіним, якщо той таки приїде на переговори до Туреччини.