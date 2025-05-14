Президент Бразилии намерен призвать Путина к прямому диалогу с Зеленским в Турции
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что попытается призвать российского диктатора Владимира Путина к прямым переговорам с президентом Владимиром Зеленским 15 мая в Турции. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пекине 14 мая, передает Ouest-France.
Отмечается, что таким образом президент Бразилии дал понять, что поддерживает эту идею.
"Я попытаюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул и веди переговоры, ради бога", – сказал Лула да Силва.
После визита в Китай президент Бразилии на пути домой намерен совершить остановку в Москве.
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России". В то же время фактически диктатор РФ отказался от перемирия с 12-го числа.
- 13 мая Зеленский заявил, что партнеры Украины должны ввести новые санкции против РФ, если российский диктатор Путин не приедет на переговоры 15 мая.
- Россию на переговорах в Турции могут представить глава МИД Лавров и помощник Путина по внешней политике Ушаков, пишет The Washington Post.
- 14 мая Зеленский озвучил, о чем будет говорить с Путиным, если тот все-таки приедет на переговоры в Турцию.