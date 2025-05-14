Президент Бразилии намерен призвать Путина к прямому диалогу с Зеленским в Турции

Отмечается, что бразильский лидер поддерживает усилия по достижения мира между Украиной и РФ

Президент Бразилии (Фото: EPA / TINGSHU WANG)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что попытается призвать российского диктатора Владимира Путина к прямым переговорам с президентом Владимиром Зеленским 15 мая в Турции. Об этом он сказал на пресс-конференции в Пекине 14 мая, передает Ouest-France.

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Отмечается, что таким образом президент Бразилии дал понять, что поддерживает эту идею.

"Я попытаюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, поезжай в Стамбул и веди переговоры, ради бога", – сказал Лула да Силва.

После визита в Китай президент Бразилии на пути домой намерен совершить остановку в Москве.