Министр обороны Британии: Нужно надавить на Путина, чтобы он сел за стол переговоров
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что на российского диктатора Владимира Путина необходимо "оказывать давление" на фоне неопределенности с переговорами между Россией и Украиной в Турции. Об этом он заявил после встречи с немецким главой Минобороны Борисом Писториусом в Берлине, передает The Guardian.
"Мы должны оказать давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Мы готовы сделать это как ведущие европейские страны", – подчеркнул он.
Также британский министр заявил, что союзники должны и дальше вводить санкции против России. Кроме того, он указал на обязательства, взятые на себя лидерами Великобритании, Франции, Германии и Польши во время визита в Киев на прошлой неделе.
"Путин не имеет никаких шансов на победу в Украине. Сейчас самое время для него... начать переговоры и положить конец этой войне", – добавил Хили.
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