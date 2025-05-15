CNN: Туреччина заявила, що зустріч між Україною та Росією поки не заплановано
Наразі не призначено жодної зустрічі між Росією та Україною. Про це повідомляє CNN із посиланням на співрозмовника у Міністерстві закордонних справ Туреччини.
Ця заява є відповіддю на інформацію Росії про те, що переговори було призначено на сьогоднішній ранок, а потім перенесено на післяобідній час.
Водночас співрозмовник надав інформацію стосовно того, які міжнародні представники та де перебувають у Туреччині 15 травня.
"Технічна" російська делегація перебуває у Стамбулі. Деякі американські чиновники також перебувають у Стамбулі.
Президент Володимир Зеленський перебуває в Анкарі та вже зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
В аеропорту президента Зеленського та українську делегацію зустрічали міністр закордонних справ Андрій Сибіга та посол України в Туреччині Наріман Джелял.
Разом з тим в Антальї триває зустріч міністрів закордонних справ НАТО.
- 15 травня стало відомо, що Ердоган закликатиме до негайного припинення вогню під час зустрічі із Зеленським.