CNN: Туреччина заявила, що зустріч між Україною та Росією поки не заплановано

Раніше пропагандистські медіа заявляли про те, що переговори було нібито заплановано на ранок

Міністр МЗС Туреччини Хакан Фідан (Фото: EPA)

Наразі не призначено жодної зустрічі між Росією та Україною. Про це повідомляє CNN із посиланням на співрозмовника у Міністерстві закордонних справ Туреччини.

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Ця заява є відповіддю на інформацію Росії про те, що переговори було призначено на сьогоднішній ранок, а потім перенесено на післяобідній час.

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Водночас співрозмовник надав інформацію стосовно того, які міжнародні представники та де перебувають у Туреччині 15 травня.

"Технічна" російська делегація перебуває у Стамбулі. Деякі американські чиновники також перебувають у Стамбулі.

Президент Володимир Зеленський перебуває в Анкарі та вже зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

В аеропорту президента Зеленського та українську делегацію зустрічали міністр закордонних справ Андрій Сибіга та посол України в Туреччині Наріман Джелял.

Разом з тим в Антальї триває зустріч міністрів закордонних справ НАТО.

15 травня стало відомо, що Ердоган закликатиме до негайного припинення вогню під час зустрічі із Зеленським.