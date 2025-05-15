CNN: Турция заявила, что встреча между Украиной и Россией пока не запланирована

Ранее пропагандистские медиа заявляли, что переговоры якобы были запланированы на утро

Министр МИД Турции Хакан Фидан (Фото: EPA)

Пока не назначена ни одна встреча между Россией и Украиной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседника в Министерстве иностранных дел Турции.

Это заявление является ответом на информацию России о том, что переговоры были назначены на сегодняшнее утро, а затем перенесены на послеобеденное время.

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В то же время собеседник предоставил информацию о том, какие международные представители и где находятся в Турции 15 мая.

"Техническая" российская делегация находится в Стамбуле. Некоторые американские чиновники также пребывают в Стамбуле.

Президент Владимир Зеленский находится в Анкаре и уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В аэропорту президента Зеленского и украинскую делегацию встречали министр иностранных дел Андрей Сибига и посол Украины в Турции Нариман Джелял.

Вместе с тем в Анталье продолжается встреча министров иностранных дел НАТО.

15 мая стало известно, что Эрдоган будет призывать к немедленному прекращению огня во время встречи с Зеленским.