CNN: Турция заявила, что встреча между Украиной и Россией пока не запланирована
Пока не назначена ни одна встреча между Россией и Украиной. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседника в Министерстве иностранных дел Турции.
Это заявление является ответом на информацию России о том, что переговоры были назначены на сегодняшнее утро, а затем перенесены на послеобеденное время.
В то же время собеседник предоставил информацию о том, какие международные представители и где находятся в Турции 15 мая.
"Техническая" российская делегация находится в Стамбуле. Некоторые американские чиновники также пребывают в Стамбуле.
Президент Владимир Зеленский находится в Анкаре и уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В аэропорту президента Зеленского и украинскую делегацию встречали министр иностранных дел Андрей Сибига и посол Украины в Турции Нариман Джелял.
Вместе с тем в Анталье продолжается встреча министров иностранных дел НАТО.
- 15 мая стало известно, что Эрдоган будет призывать к немедленному прекращению огня во время встречи с Зеленским.