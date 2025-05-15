Аналитик Капитоненко описал пессимистический и оптимистический сценарии после Стамбула

После встречи в Стамбуле война будет продолжаться, а ее траектория зависит от помощи партнеров Украины, поясняет аналитик Капитоненко

Путин сделал заявление ночью 11 мая, чтобы показать, что хочет переговоров, а Украина не хочет. Однако Зеленский согласился на встречу в Стамбуле (Фото: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV)

Наиболее вероятный сценарий развития событий после Стамбула – продолжение войны. Возможно с определенным снижением интенсивности боевых действий. Такой прогноз в комментарии статье LIGA.net высказал аналитик Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

По его словам, на фоне этого будет периодически проверяться готовность сторон к переговорам.

"Россияне делают ставку на истощение, для них это оптимальная стратегия", – подчеркнул аналитик.

Менее вероятный сценарий, по его мнению, стороны достаточно истощатся, а давление Запада будет консолидировано. Тогда дело дойдет до попыток заморозить войну.

После этого, считает аналитик, есть оптимистичный и пессимистичный варианты выхода из войны.

Пессимистический – потеря поддержки США, "у которых есть другие дела". Европе не хватает ресурсов, решительности, единства, там растут колебания. Киев остается без поддержки партнеров под давлением России и вынужден принимать российские условия. Далее – фактическая капитуляция Украины.

Оптимистический, по словам Капитоненко, с помощью США, Европы и других партнеров удастся выработать будущее европейской безопасности, в котором вероятность новой войны сведена к минимуму.

При этом сценарии Украине гарантирован суверенитет, возможность выбирать форматы безопасности, партнеров, демократическое развитие. Некоторые территории временно оккупированы, но у страны есть перспектива развития.

Между этими сценариями есть промежуточные варианты, заключает аналитик.

События могут разворачиваться в разной последовательности. Украина хочет перемирия и только потом условия мира. Россия – наоборот. Немного похоже на Минский процесс, когда в конце концов ничего не сработало.

"Можно ли здесь найти пространство для компромиссов, или это просто формальный повод, чтобы россияне могли дальше срывать переговоры, скоро узнаем", – добавил он.