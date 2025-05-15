Аналитик Капитоненко описал пессимистический и оптимистический сценарии после Стамбула
Наиболее вероятный сценарий развития событий после Стамбула – продолжение войны. Возможно с определенным снижением интенсивности боевых действий. Такой прогноз в комментарии статье LIGA.net высказал аналитик Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.
По его словам, на фоне этого будет периодически проверяться готовность сторон к переговорам.
"Россияне делают ставку на истощение, для них это оптимальная стратегия", – подчеркнул аналитик.
Менее вероятный сценарий, по его мнению, стороны достаточно истощатся, а давление Запада будет консолидировано. Тогда дело дойдет до попыток заморозить войну.
После этого, считает аналитик, есть оптимистичный и пессимистичный варианты выхода из войны.
Пессимистический – потеря поддержки США, "у которых есть другие дела". Европе не хватает ресурсов, решительности, единства, там растут колебания. Киев остается без поддержки партнеров под давлением России и вынужден принимать российские условия. Далее – фактическая капитуляция Украины.
Оптимистический, по словам Капитоненко, с помощью США, Европы и других партнеров удастся выработать будущее европейской безопасности, в котором вероятность новой войны сведена к минимуму.
При этом сценарии Украине гарантирован суверенитет, возможность выбирать форматы безопасности, партнеров, демократическое развитие. Некоторые территории временно оккупированы, но у страны есть перспектива развития.
Между этими сценариями есть промежуточные варианты, заключает аналитик.
События могут разворачиваться в разной последовательности. Украина хочет перемирия и только потом условия мира. Россия – наоборот. Немного похоже на Минский процесс, когда в конце концов ничего не сработало.
"Можно ли здесь найти пространство для компромиссов, или это просто формальный повод, чтобы россияне могли дальше срывать переговоры, скоро узнаем", – добавил он.
Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров по российско-украинской войне в Турции. Сам он в Стамбул не поедет.
Позже стало известно, что Трамп также не поедет в Турцию для участия в переговорах.
15 мая стало известно, что Зеленский был готов отказаться от переговоров с Россией в Стамбуле, однако американские и европейские чиновники убедили его поехать.