Аналітик Капітоненко описав песимістичний та оптимістичний сценарії розвитку подій після Стамбулу

Після зустрічі в Стамбулі війна триватиме, а її траєкторія залежить від допомоги партнерів України, пояснює аналітик Капітоненко

Путін зробив заяву вночі 11 травня, щоб показати, що він хоче переговорів, а Україна не хоче. Проте Зеленський погодився на зустріч у Стамбулі (Фото: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV)

Найбільш ймовірний сценарій розвитку подій після Стамбулу – продовження війни. Можливо, з певним зниженням інтенсивності бойових дій. Такий прогноз у коментарі для статті LIGA.net висловив аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко.

За його словами, на тлі цього періодично перевірятиметься готовність сторін до перемовин.

"Росіяни роблять ставку на виснаження, для них це оптимальна стратегія", – наголосив аналітик.

Менш ймовірний сценарій, на його думку, – сторони достатньо виснажаться, а тиск Заходу буде консолідований. Тоді справа дійде до спроб заморозити війну.

Після цього, вважає аналітик, є оптимістичний та песимістичний варіанти виходу з війни.

Песимістичний – втрата підтримки США, "в яких є інші справи". Європі бракує ресурсів, рішучості, єдності, там ростуть коливання. Київ залишається без підтримки партнерів, під тиском Росії, і змушений приймати російські умови. Далі – фактична капітуляція України.

Оптимістичний, каже Капітоненко, за допомоги США, Європи та інших партнерів вдасться виробити майбутнє європейської безпеки, в якому ймовірність нової війни зведена до мінімуму.

За цього сценарію Україні гарантовано суверенітет, змога обирати формати безпеки, партнерів, демократичний розвиток. Деякі території тимчасово окуповані, але в країни є перспектива розвитку.

Між цими сценаріями є проміжні варіанти, підсумовує аналітик.

Події можуть розгортатись у різній послідовності. Україна хоче перемир’я, і лише потім умови миру. Росія – навпаки. Дещо схоже на Мінський процес, коли, зрештою, нічого не спрацювало.

"Чи можна тут знайти простір для компромісів, чи це просто формальний привід, щоб росіяни могли далі зривати переговори, скоро дізнаємось", – додав він.