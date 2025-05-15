Сікорський назвав ставлення Путіна до переговорів у Стамбулі "глузуванням"

Радослав Сікорський (Фото: мережа Х)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що відмова російського диктатора Володимира Путіна приїхати до Туреччини на переговори з Україною та призначення їм делегації низького рівня спрямовані на зрив мирного процесу. Про це він заявив на брифінгу міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії, повідомляє Bloomberg.

За словами Сікорського, Путін намагається "тягнути час".

Польський дипломат висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп дасть поведінці російського диктатора відповідну оцінку.

"Ми сподіваємося, що президент Сполучених штатів побачить це глузування таким, яким воно є, і зробить правильні висновки", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери готові почекати можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна в Туреччині, перш ніж наполягати на тому, щоб США оголосили про нові санкції проти Москви.