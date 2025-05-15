Сікорський назвав ставлення Путіна до переговорів у Стамбулі "глузуванням"
Радослав Сікорський (Фото: мережа Х)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що відмова російського диктатора Володимира Путіна приїхати до Туреччини на переговори з Україною та призначення їм делегації низького рівня спрямовані на зрив мирного процесу. Про це він заявив на брифінгу міністрів закордонних справ країн НАТО в Анталії, повідомляє Bloomberg.

За словами Сікорського, Путін намагається "тягнути час".

Читайте також
Змагання за Трампа. Чому Зеленський вирішив летіти в Туреччину, а Путін – відмовився

Польський дипломат висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп дасть поведінці російського диктатора відповідну оцінку.

"Ми сподіваємося, що президент Сполучених штатів побачить це глузування таким, яким воно є, і зробить правильні висновки", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери готові почекати можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна в Туреччині, перш ніж наполягати на тому, щоб США оголосили про нові санкції проти Москви.

санкції сшадональд трампрадослав сікорськийпереговори в стамбулі