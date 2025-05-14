Зеленський: Американці близькі до прийняття санкцій
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що США не уникають нових санкцій проти Росії й близькі до прийняття чергового пакета, який посилить тиск на РФ. Про це він заявив в інтерв'ю Spiegel.

Зеленський сказав, що Україна очікує нового пакета санкцій від США.

" Я вважаю, що це сильно і дуже небезпечно для росіян", – сказав він.

У відповідь на запитання журналіста, що дає йому впевненість, що американці запровадять подальші санкції, Зеленський назвав дві причини.

"По-перше, я не думаю, що президент Трамп проти запровадження санкцій. По-друге, у Конгресі США вже є політична воля проголосувати з цього питання. Я думаю, що американці близькі до прийняття санкцій", – сказав вів.

За словами президента, найближчими днями відбудуться консультації, під час яких європейцям буде надано детальне пояснення щодо американських санкцій.

Він відмовився уточнювати місце проведення та дату події.

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