Зеленський: Американці близькі до прийняття санкцій
Президент Володимир Зеленський вважає, що США не уникають нових санкцій проти Росії й близькі до прийняття чергового пакета, який посилить тиск на РФ. Про це він заявив в інтерв'ю Spiegel.
Зеленський сказав, що Україна очікує нового пакета санкцій від США.
" Я вважаю, що це сильно і дуже небезпечно для росіян", – сказав він.
У відповідь на запитання журналіста, що дає йому впевненість, що американці запровадять подальші санкції, Зеленський назвав дві причини.
"По-перше, я не думаю, що президент Трамп проти запровадження санкцій. По-друге, у Конгресі США вже є політична воля проголосувати з цього питання. Я думаю, що американці близькі до прийняття санкцій", – сказав вів.
За словами президента, найближчими днями відбудуться консультації, під час яких європейцям буде надано детальне пояснення щодо американських санкцій.
Він відмовився уточнювати місце проведення та дату події.
- 31 січня Орбан заявив, що санкції Євросоюзу проти Росії – це погано, але коли Дональд Трамп погрожує їх запровадити – це добре.
- 27 лютого Трамп продовжив на рік режим для санкцій проти Росії, введений ще у 2014-му.
- 12 квітня президент США продовжив термін дії "надзвичайного стану у зв'язку з окремими видами шкідливої зовнішньої діяльності уряду РФ", який необхідний для санкцій проти Москви.