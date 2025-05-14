Зеленский: Американцы близки к принятию санкций
Президент Владимир Зеленский считает, что США не уходят от новых санкций против России и близки к принятию очередного пакета, который усилит давление на РФ. Об этом он заявил в интервью Spiegel.
Зеленский сказал, что Украина ожидает нового пакета санкций от США.
"Я считаю, что это сильно и очень опасно для россиян", – сказал он.
В ответ на вопрос журналиста, что дает ему уверенность, что американцы введут дальнейшие санкции, Зеленский назвал две причины.
"Во-первых, я не думаю, что президент Трамп против введения санкций. Во-вторых, в Конгрессе США уже есть политическая воля проголосовать по этому вопросу. Я думаю, что американцы близки к принятию санкций", – сказал он.
По словам президента, в ближайшие дни состоятся консультации, в ходе которых европейцам будет предоставлено детальное объяснение по американским санкциям.
Он отказался уточнять место проведения и дату мероприятия.
- 31 января Орбан заявил, что санкции Евросоюза против России – это плохо, но когда Дональд Трамп угрожает их ввести – это хорошо.
- 27 февраля Трамп продлил на год режим для санкций против России, введенный еще в 2014-м.
- 12 апреля президент США продлил срок действия "чрезвычайного положения в связи с отдельными видами вредной внешней деятельности правительства РФ", которое необходимо для санкций против Москвы.