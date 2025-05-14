Зеленский: Американцы близки к принятию санкций

Уже в ближайшие дни состоятся консультации по поводу санкций США против России, сообщил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что США не уходят от новых санкций против России и близки к принятию очередного пакета, который усилит давление на РФ. Об этом он заявил в интервью Spiegel.

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Зеленский сказал, что Украина ожидает нового пакета санкций от США.

"Я считаю, что это сильно и очень опасно для россиян", – сказал он.

В ответ на вопрос журналиста, что дает ему уверенность, что американцы введут дальнейшие санкции, Зеленский назвал две причины.

"Во-первых, я не думаю, что президент Трамп против введения санкций. Во-вторых, в Конгрессе США уже есть политическая воля проголосовать по этому вопросу. Я думаю, что американцы близки к принятию санкций", – сказал он.

По словам президента, в ближайшие дни состоятся консультации, в ходе которых европейцам будет предоставлено детальное объяснение по американским санкциям.

Он отказался уточнять место проведения и дату мероприятия.