Сикорский назвал отношение Путина к переговорам в Стамбуле "насмешкой"

Радослав Сикорский (Фото: сеть Х)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что отказ российского диктатора Владимира Путина приехать в Турцию на переговоры с Украиной и назначение им делегации низкого уровня направлены на срыв мирного процесса. Об этом он заявил на брифинге министров иностранных дел стран НАТО в Анталии, сообщает Bloomberg.

По словам Сикорского, Путин пытается "тянуть время".

Польский дипломат выразил надежду, что президент США Дональд Трамп даст поведению российского диктатора соответствующую оценку.

"Мы надеемся, что президент Соединенных штатов увидит эту насмешку такой, какая она есть, и сделает правильные выводы", – сказал он.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры готовы подождать возможной встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Путина в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях против Москвы.