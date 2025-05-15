Сикорский назвал отношение Путина к переговорам в Стамбуле "насмешкой"
Радослав Сикорский (Фото: сеть Х)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что отказ российского диктатора Владимира Путина приехать в Турцию на переговоры с Украиной и назначение им делегации низкого уровня направлены на срыв мирного процесса. Об этом он заявил на брифинге министров иностранных дел стран НАТО в Анталии, сообщает Bloomberg.

По словам Сикорского, Путин пытается "тянуть время".

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Польский дипломат выразил надежду, что президент США Дональд Трамп даст поведению российского диктатора соответствующую оценку.

"Мы надеемся, что президент Соединенных штатов увидит эту насмешку такой, какая она есть, и сделает правильные выводы", – сказал он.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры готовы подождать возможной встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Путина в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях против Москвы.

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