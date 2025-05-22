Єрмак про обмін у форматі 1000 на 1000: Україна зробила свою частину, Росія має поквапитись
Україна виконала свою частину підготовчої роботи до обміну з Росією в форматі 1000 на 1000. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
"Щодо обміну 1000 на 1000, Україна зробила свою частину підготовчої роботи, Росія мала б прискоритись з цим", – зазначив він.
Перед цим прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявляв, що нібито Росія передала Україні список людей для обміну, але аналогічного списку від Києва не отримувала. Він зазначив, що Москва "чекає".
Однак пізніше все ж таки повідомив, що Кремль отримав зустрічний список щодо обміну полоненими в форматі "тисячу на тисячу".
Президент Володимир Зеленський провів 22 травня нараду щодо процесу підготовки обміну полоненими з Росією. Він зазначив, що відбулися контакти з росіянами й наразі Україна перевіряє інформацію про кожного полоненого, якого росіяни включили до списків.
- Великий обмін полоненими – єдина реальна домовленість з україно-російської зустрічі у Стамбулі 16 травня (детальніше про переговори тут).
- ГУР повідомляло, що над обміном уже ведеться робота. СБУ також інформувала, що вже розпочала підготовчі заходи до обміну. Турецьке джерело CNN зазначило, що процес міститиме три категорії полонених – дітей, цивільних та військових, але офіційно про це не повідомлялося.
- Начальник ГУР Буданов повідомив, що обмін полоненими може відбутися вже наступного тижня. Голова делегації РФ Мединський стверджував, що обмін відбудеться "найближчими днями".