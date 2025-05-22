Зеленський провів нараду щодо обміну 1000 на 1000: доповідали про контакти з росіянами

Міністр оборони Рустем Умєров керує всім процесом і стежить за виконанням домовленостей

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з підготовки обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Були доповіді щодо контактів з російською стороною.

"Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", – сказав глава держави.

За його словами, були доповіді щодо контактів з росіянами.

Міністр оборони Рустем Умєров керує всім процесом і стежить за виконанням домовленостей. До цього залучені Головне управління розвідки, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, омбудсмен та команда з Офісу президента.

"Ми перевіряємо інформацію про кожну людину, яку росіяни включили до списків. Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі", – підсумував Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram