Зеленський провів нараду щодо обміну 1000 на 1000: доповідали про контакти з росіянами
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з підготовки обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Були доповіді щодо контактів з російською стороною.
"Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", – сказав глава держави.
За його словами, були доповіді щодо контактів з росіянами.
Міністр оборони Рустем Умєров керує всім процесом і стежить за виконанням домовленостей. До цього залучені Головне управління розвідки, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ, омбудсмен та команда з Офісу президента.
"Ми перевіряємо інформацію про кожну людину, яку росіяни включили до списків. Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі", – підсумував Зеленський.
- Великий обмін полоненими – єдина реальна домовленість з україно-російської зустрічі у Стамбулі 16 травня (детальніше про переговори тут).
- ГУР повідомляло, що над обміном уже ведеться робота. СБУ також інформувала, що вже розпочала підготовчі заходи до обміну. Турецьке джерело CNN зазначило, що процес міститиме три категорії полонених – дітей, цивільних та військових, але офіційно про це не повідомлялося.
- Начальник ГУР Буданов повідомив, що обмін полоненими може відбутися вже наступного тижня. Голова делегації РФ Мединський стверджував, що обмін відбудеться у "найближчі дні".