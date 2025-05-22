Зеленский провел совещание по обмену 1000 на 1000: докладывали о контактах с россиянами

Министр обороны Рустем Умеров руководит всем процессом и следит за выполнением договоренностей

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по подготовке обмена пленными в формате 1000 на 1000. Были доклады по контактам с российской стороной.

"Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен", – сказал глава государства.

По его словам, были доклады по контактам с россиянами.

Министр обороны Рустем Умеров руководит всем процессом и следит за выполнением договоренностей. К этому привлечены Главное управление разведки, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Министерство внутренних дел, омбудсмен и команда из Офиса президента.

"Мы проверяем информацию о каждом человеке, которого россияне включили в списки. Это одна из ключевых задач Украины – вернуть всех наших людей из российской неволи", – подытожил Зеленский.

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram