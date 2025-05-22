Ермак об обмене в формате 1000 на 1000: Украина сделала свою часть, РФ должна поторопиться

В России заявили, что уже получили список пленных от Украины

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Украина выполнила свою часть подготовительной работы по обмену с Россией в формате 1000 на 1000. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Об обмене 1000 на 1000, Украина сделала свою часть подготовительной работы, Россия должна ускориться с этим", – отметил он.

Перед этим пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что якобы Россия передала Украине список людей для обмена, но аналогичный список от Киева не получала. Он отметил, что Москва "ждет".

Однако позже все же сообщил, что Кремль получил встречный список по обмену пленными в формате тысячу на тысячу.

Президент Владимир Зеленский провел 22 мая совещание по процессу подготовки обмена пленными с Россией. Он отметил, что состоялись контакты с россиянами и сейчас Украина проверяет информацию о каждом пленнике, которого россияне включили в списки.