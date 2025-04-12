На подготовку и оснащение бригады ВСУ Норвегия выделит почти $660 млн

Иллюстративное фото: Минобороны Норвегии

Норвегия выделит около $658,6 млн на оснащение и подготовку украинской бригады, которая выстраивается совместно со странами Северной Европы и Балтии. Об этом заявил министр обороны королевства Торе Оншуус Сандвик во время встречи в формате "Рамштайн" 11 апреля, передает Министерство обороны страны.

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Согласно сообщению Норвегия будет играть ведущую роль в подготовке солдат для этой бригады.

В тесном сотрудничестве с Украиной государства Северной Европы и Балтии внесут свой вклад в обучение и оснащение украинской бригады по "настойчивой просьбе" самого Киева.

"Развитие больших сухопутных сил важно для Украины, и сейчас мы выделили 10 миллиардов норвежских крон [~$658,6 млн] на эту цель в 2025 году. Наш вклад – это как материальные средства собственной оборонной [сферы], так и приобретение боеприпасов и средств от украинской и международной промышленности. Не в последнюю очередь мы будем помогать с обучением", – рассказал Сандвик.

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По его данным, бригада комплектуется с разными типами вооружения, чтобы она была полноценной сухопутной боевой единицей, способной действовать самостоятельно, проект является гибким и масштабируемым и обеспечит оснащение и подготовку в соответствии с потребностями Украины. Обычно бригады насчитывают от 3000 до 5000 военнослужащих.

В то же время министр заявил: "Инициатива не будет предусматривать оснащение и обучение совершенно новой бригады". По словам Сандвика, Украине необходимы "строительные блоки" в виде меньших подразделений, которые могут стать частью и усилить существующие бригады.

"Под руководством Норвегии страны Северной Европы и Балтии тесно сотрудничают с украинскими властями для того, чтобы тренировки и оснащение максимально отвечали украинским потребностям", – добавил он.

Также на полях "Рамштайна" чиновник провел двустороннюю встречу с украинским коллегой Умеровым – тот сообщил, что Норвегия поможет в оснащении украинских бригад современным оружием и техникой.

Украина получит от Великобритании и Норвегии новый пакет военной помощи на 450 млн фунтов стерлингов ($580 млн), он будет состоять из FPV-дронов и другого оборудования.