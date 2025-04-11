Норвегия поможет вооружить бригады ВСУ современными средствами поражения и броней

Оснащение подразделений и обеспечение украинских войск боеприпасами – это основные приоритеты, сообщил Умеров

Рустем Умеров и Туре О. Сандвик (Фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

Норвегия поможет в оснащении украинских бригад современным оружием и техникой. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи с норвежским коллегой Торе Оншуусом Сандвиком.

Умеров поблагодарил за инициативу Норвегии выделить дополнительные 5 млрд евро помощи Украине на 2025 год, поднимая общий объем до 7 млрд евро. Министры проанализировали, как эффективно направить эти средства для усиления украинской армии.

"Одно из ключевых направлений – оснащение подразделений. Норвегия поможет вооружить наши бригады современными средствами поражения, бронетехникой и другими технологическими решениями. Это критически важная поддержка на фоне актуальных угроз", – заявил Умеров.

Второй приоритет – обеспечение боеприпасами. Министры обсудили разные механизмы поставки качественных снарядов для фронта.

Как отметил Умеров, Норвегия, будущий активный участник чешской инициативы, готова выделить "значительные средства" на закупку боеприпасов для украинской армии.

Также руководители оборонных ведомств сосредоточили внимание на развитии оборонно-промышленного сотрудничества. Обсудили запуск новых совместных проектов с норвежскими компаниями – в частности, в сферах противовоздушной обороны и морских решений, где у Норвегии есть уникальный опыт.

Сегодня, 11 апреля, в Брюсселе проходит новое заседание "Рамштайна". Приоритет Украины – средства ПВО.

6 марта 2025 года премьер-министр Норвегии поддержал увеличение помощи Украине и расходов на оборону.

4 апреля сообщалось, что в Норвегии утверждено увеличение помощи Украине в течение текущего года до $8 млрд.

7 апреля Норвегия решила предоставить 5 млрд норвежских крон, что эквивалентно около $453 млн, на артиллерийские снаряды для Украины.