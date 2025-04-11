Норвегія допоможе озброїти бригади ЗСУ сучасними засобами ураження і бронею

Оснащення підрозділів і забезпечення українських військ боєприпасами – це основні пріоритети, повідомив Умєров

Рустем Умєров и Туре О. Сандвік (Фото: facebook.com/rustemumerov.ua)

Норвегія допоможе в оснащенні українських бригад сучасною зброєю і технікою. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за підсумками зустрічі із норвезьким колегою Торе Оншуусом Сандвіком.

Умєров подякував за ініціативу Норвегії виділити додаткові 5 млрд євро допомоги Україні на 2025 рік, піднімаючи загальний обсяг до 7 млрд євро. Міністри проаналізували, як найефективніше спрямувати ці кошти для посилення українського війська.

"Один із ключових напрямів – оснащення підрозділів. Норвегія допоможе озброїти наші бригади сучасними засобами ураження, бронетехнікою та іншими технологічними рішеннями. Це критично важлива підтримка на тлі актуальних загроз", – заявив Умєров.

Другий пріоритет – забезпечення боєприпасами. Міністри обговорили різні механізми постачання якісних снарядів для фронту.

Як наголосив Умєров, Норвегія, будучим активним учасником чеської ініціативи, готова виділити "значні кошти" на закупівлю боєприпасів для української армії.

Також очільники оборонних відомств зосередили увагу на розвитку оборонно-промислової співпраці. Обговорили запуск нових спільних проєктів із норвезькими компаніями – зокрема у сферах протиповітряної оборони та морських рішень, де Норвегія має унікальний досвід.

Сьогодні, 11 квітня, у Брюсселі проходить нове засідання "Рамштайну". Пріоритет України – засоби ППО.

6 березня 2025 року прем'єр-міністр Норвегії підтримав збільшення допомоги Україні та витрат на оборону.

4 квітня повідомлялося, що у Норвегії затверджено збільшення допомоги Україні протягом поточного року до $8 млрд.

7 квітня Норвегія вирішила надати 5 млрд норвезьких крон, що еквівалентно близько $453 млн, на артилерійські снаряди для України.