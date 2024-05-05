У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вбито організатора катівні – його авто було підірвано. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними ГУР, 5 травня близько 09:40 у місті вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Євгену Ананьєвському – одному із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду.

"Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано", – повідомили у ГУР.

Раніше про інцидент також написала очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. За її словами, вибуховий пристрій було закладено під автівку, і від отриманих травм зрадник загинув на місці.

Ввечері 2 травня у тимчасово окупованих Бердянську і Маріуполі гриміли вибухи.

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