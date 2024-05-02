ЗСУ уразили "жирну" ціль росіян під Бєлгородом: позбавили окупантів "очей" – відео

Українські військові оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" уразили російський комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М" на Бєлгородщині. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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Він заявив, що це "досить жирна" ворожа ціль, яку українські воїни знищили за допомогою дрона кількома скидами боєприпасів.

Внаслідок ураження, за його словами, українські бійці позбавили окупантів "очей" – можливості спостерігати за діями Сил оборони.

В угрупованні додали, що по російському комплексу вдарили в районі населеного пункту Нєхотєєвка на Бєлгородщині.

Відповідне відео ОСУВ "Хортиця" опублікувало у своєму офіційному каналі.

Нехотіївка на мапі GoogleMaps

ДОВІДКА. "Муром-М" – це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виявляє як живу силу, так і техніку. Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Системи спостереження "Муром" встановлюють поряд з кордоном у Росії або на високих об'єктах на тимчасово окупованих територіях України.