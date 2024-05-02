У тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи, у Бердянську теж гучно і пожежа – фото
Ввечері 2 травня у тимчасово окупованих Бердянську і Маріуполі прогриміли вибухи. Про це повідомили Бердянська міська військова адміністрація і Telegram-канал Маріуполь.Спротив.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За даними Бердянської МВА, близько 20:20 мешканці міста чули вибух, після чого вогонь розгорівся локаційно в мікрорайоні Колонія.
О 21:17 Маріуполь.Спротив написав, що в районі "гучно", через 20 хвилин повідомили про ще одну серію вибухів.
Про кілька серій вибухів повідомив і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
- 2 травня Сили оборони також уразили скидами з дрона російський комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М" на Бєлгородщині.
Читайте також: Збитий на злеті. Мер Маріуполя про децентралізацію, довоєнний розвиток міста та плани