У тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи, у Бердянську теж гучно і пожежа – фото

Офіційної інформації про удари по тимчасово окупованих містах наразі немає

Фото: Запорізька ОВА

Ввечері 2 травня у тимчасово окупованих Бердянську і Маріуполі прогриміли вибухи. Про це повідомили Бердянська міська військова адміністрація і Telegram-канал Маріуполь.Спротив.

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За даними Бердянської МВА, близько 20:20 мешканці міста чули вибух, після чого вогонь розгорівся локаційно в мікрорайоні Колонія.

Фото – Telegram-канал Бердянської МВА

О 21:17 Маріуполь.Спротив написав, що в районі "гучно", через 20 хвилин повідомили про ще одну серію вибухів.

Про кілька серій вибухів повідомив і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

2 травня Сили оборони також уразили скидами з дрона російський комплекс відеотепловізійного спостереження "Муром-М" на Бєлгородщині.

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