Во временно оккупированном Мариуполе гремели взрывы, в Бердянске тоже громко и пожар: фото

Официальной информации об ударах по временно оккупированным городам пока нет

Фото: Запорожская ОВА

Вечером 2 мая во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы. Об этом сообщили Бердянская городская военная администрация и Telegram-канал Маріуполь.Спротив.

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По данным Бердянской ГВА, около 20:20 жители города слышали взрыв, после чего огонь разгорелся локационно в микрорайоне Колония.

Фото – Telegram-канал Бердянской ГВА

В 21:17 Маріуполь.Спротив написал, что в районе "громко", через 20 минут сообщили о еще одной серии взрывов.

О нескольких сериях взрывов сообщил и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

2 мая Силы обороны поразили сбросами с дрона российский комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М" в Белгородской области.

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