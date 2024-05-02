Во временно оккупированном Мариуполе гремели взрывы, в Бердянске тоже громко и пожар: фото
Вечером 2 мая во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы. Об этом сообщили Бердянская городская военная администрация и Telegram-канал Маріуполь.Спротив.
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По данным Бердянской ГВА, около 20:20 жители города слышали взрыв, после чего огонь разгорелся локационно в микрорайоне Колония.
В 21:17 Маріуполь.Спротив написал, что в районе "громко", через 20 минут сообщили о еще одной серии взрывов.
О нескольких сериях взрывов сообщил и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
- 2 мая Силы обороны поразили сбросами с дрона российский комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М" в Белгородской области.
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