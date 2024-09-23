Організували одну з найжорстокіших катівень у Херсоні. 11 окупантів отримали підозри

Вони незаконно утримували цивільних людей, а також піддавали їх фізичному та психологічному насильству

Російські загарбники (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Ідентифіковано російського генерала та 10 його підлеглих, які організували одну з найжорстокіших катівень під час окупації Херсона. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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11 російських поліціянтів заочно отримали підозри. Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

За версією слідства, співробітники Міністерства внутрішніх справ Росії з різних підрозділів у червні 2022 року були відряджені на окуповану територію Херсонської області для забезпечення окупаційного режиму. Щоб уникнути відповідальності, їм змінили анкетні дані.

У Херсоні 47-річний генерал-майор МВС очолив незаконно створене "тимчасове управління МВС Росії по Херсонській області". Його заступниками стали два полковники російської поліції.

"Посадовці" псевдооргану контролювали херсонський ізолятор тимчасового тримання. У липні 2022 року очільником ізолятора став 38-річний старший лейтенант російської поліції з псевдонімом Злий. Ще семеро молодших офіцерів та сержантів поліції РФ отримали рядові посади в пенітенціарній установі.

Підозрювані, діючи у змові, незаконно ув'язнили щонайменше 183 цивільних. Вони піддавали їх фізичному та психологічному насильству.

Встановлено факти побиття, катування електричним струмом та інші форми знущання. Один з підозрюваних став пособником в умисному вбивстві ув’язненого чоловіка, зазначили у прокуратурі.

Також підозрювані організували та забезпечили примусове голосування ув’язнених на псевдореферендумі про приєднання Херсонської області до складу РФ. Тих, кого вони утримували, змушували голосувати під загрозою насильства та фізичних покарань.

У жовтні 2022 року за участі підозрюваних щонайменше 60 цивільних осіб із захопленого ізолятора примусово перевезли до місць позбавлення волі на лівобережжі Херсонської області та до інших окупованих територій. Лише дев'ять з них згодом змогли повернутися на підконтрольну Україні територію. Місце перебування інших цивільних залишається невідомим.

Служба безпеки України уточнила, що йдеться про генерал-майора поліції РФ Юрія Зав’ялова – заступника начальника ГУ МВС Росії у Красноярському краї.

Ще двоє російських полковників поліції – Геннадій Берьозін та Юрій Закавряшин отримали посади заступників керівника псевдоустанови.

Вони організували загони, які викрадали мешканців обласного центру та конвоювали їх до окупаційної катівні, якою керував Андрій Співак – 38-річний старший лейтенант поліції РФ. Як свідчать матеріали провадження, саме за наказом Співака до смерті закатували струмом 54-річного ветерана АТО.

Фото: ОГП

23 травня СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють в охороні російської катівні в Херсоні під час окупації, а опісля – намаганнях сховатися у лавах ЗСУ.

20 вересня в Україні до 11 років тюрми засудили поплічника Кадирова, який тримав у заручниках понад 500 людей у геріатричному інтернаті під час окупації Київської області.

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