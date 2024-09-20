Тримав у заручниках 500 людей у лікарні під Києвом. Поплічник Кадирова заочно отримав 11 років тюрми

Мартинов віддав наказ замінувати підходи до закладу, перетворивши його на вогневу позицію окупантів

Рамзан Кадиров і Данііл Мартинов (Фото: ресурс окупантів)

В Україні заочно засуджено поплічника диктатора Чечні Рамзана Кадирова, який під час боїв за Київ тримав у заручниках майже 500 пацієнтів лікарні. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

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Йдеться про Данііла Мартинова – ексзаступника начальника управління Росгвардії по Чеченській республіці, який входить до найближчого оточення Кадирова. Його визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни, жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням та призначили йому 11 років позбавлення волі.

За версією слідства, у березні 2022 року Мартинов командував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням.

Тоді він особисто керував окупаційними загонами, які взяли в заручники 500 осіб, серед яких діти, важкохворі пацієнти медустанови, персонал та місцеві жителі.

Крім того, Мартинов віддав наказ замінувати підходи до інтернату, перетворивши цивільну споруду на вогневу позицію окупантів. Одночасно ворог розмістив на території медустанови самохідні артилерійські установки та реактивні системи залпового вогню, з яких обстрілювали прилеглі населені пункти.

Під час звільнення громади залишки загону разом з ватажком втекли до Росії, кинувши на полі бою поранених бойовиків та військову техніку.

ОГП уточнив, що Мартинов під загрозою застосування зброї змушував директора інтернату надати під відеозапис свідчення щодо вдячності російському диктатору Володимиру Путіну за нібито звільнення від нацистської влади.

Крім того, він під загрозою смерті заборонив цивільним покидати приміщення інтернату. Водночас засуджений, всупереч вимогам міжнародного гуманітарного права, не вжив ніяких заходів для забезпечення людей харчуванням, водою, ліками, засобами опалення. Через це померло декілька підопічних інтернату.