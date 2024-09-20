Держал в заложниках 500 человек в больнице под Киевом. Приспешник Кадырова получил 11 лет

Мартынов отдал приказ заминировать подходы к учреждению, превратив его в огневую позицию оккупантов

Рамзан Кадыров и Даниил Мартынов (Фото: ресурс оккупантов)

В Украине заочно осужден приспешник диктатора Чечни Рамзана Кадырова, который во время боев за Киев держал в заложниках почти 500 пациентов больницы. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

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Речь идет о Данииле Мартынове – экс-заместителе начальника управления Росгвардии по Чеченской республике, который входит в ближайшее окружение Кадырова. Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением и назначили ему 11 лет лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2022 года Мартынов командовал захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением.

Тогда он руководил оккупационными отрядами, взявшими в заложники 500 человек, среди которых дети, тяжелобольные пациенты медучреждения, персонал и местные жители.

Кроме того, Мартынов отдал приказ заминировать подходы к интернату, превратив гражданское сооружение в огневую позицию оккупантов. Одновременно враг разместил на территории медучреждения самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, из которых обстреливали близлежащие населенные пункты.

Во время освобождения общины остатки отряда вместе с предводителем сбежали в Россию, бросив на поле боя раненых боевиков и военную технику.

ОГП уточнил, что Мартынов под угрозой применения оружия заставлял директора интерната предоставить под видеозапись показания о благодарности российскому диктатору Владимиру Путину за якобы освобождение от нацистской власти.

Кроме того, он под угрозой смерти запретил гражданским покидать помещение интерната. При этом осужденный, вопреки требованиям международного гуманитарного права, не принял никаких мер по обеспечению людей питанием, водой, лекарствами, средствами отопления. Из-за этого умерло несколько подопечных интерната.