Организовали одну из самых жестоких пыточных в Херсоне. 11 оккупантов получили подозрения

Они незаконно удерживали гражданских людей, а также подвергали их физическому и психологическому насилию

Российские захватчики (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Идентифицированы российский генерал и 10 его подчиненных, которые организовали одну из самых жестоких пыточных во время оккупации Херсона. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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11 российских полицейских заочно получили подозрения. Им инкриминированы нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

По версии следствия, сотрудники Министерства внутренних дел России из разных подразделений в июне 2022 года были откомандированы на оккупированную территорию Херсонской области для обеспечения оккупационного режима. Чтобы избежать ответственности, им поменяли анкетные данные.

В Херсоне 47-летний генерал-майор МВД возглавил незаконно созданное "временное управление МВД России по Херсонской области". Его заместителями стали два полковника российской полиции.

"Должностные лица" псевдооргана контролировали херсонский изолятор временного содержания. В июле 2022 года начальником изолятора стал 38-летний старший лейтенант российской полиции с псевдонимом Злой. Еще семь младших офицеров и сержантов полиции РФ заняли рядовые должности в пенитенциарном учреждении.

Подозреваемые, действуя в сговоре, незаконно удерживали не менее 183 гражданских. Они подвергали их физическому и психологическому насилию.

Установлены факты избиения, истязания электрическим током и другие формы издевательства. Один из подозреваемых стал пособником в умышленном убийстве заключенного мужчины, отметили в прокуратуре.

Также подозреваемые организовали и обеспечили принудительное голосование заключенных на псевдореферендуме о присоединении Херсонской области к РФ. Тех, кого они содержали, заставляли голосовать под угрозой насилия и физических наказаний.

В октябре 2022 года при участии подозреваемых по меньшей мере 60 гражданских лиц из захваченного изолятора принудительно перевезли в места лишения свободы на левобережье Херсонской области и других оккупированных территорий. Лишь девять из них позже смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию. Место нахождения других гражданских остается неизвестным.

Служба безопасности Украины уточнила, что речь идет о генерал-майоре полиции РФ Юрии Завьялове – заместителе начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Еще два российских полковника полиции – Геннадий Березин и Юрий Закавряшин получили должности заместителей руководителя псевдоучреждения.

Они организовали отряды, которые похищали жителей областного центра и конвоировали их в оккупационную пыточную. Руководил пыточной Андрей Спивак – 38-летний старший лейтенант полиции РФ. Как свидетельствуют материалы производства, именно по приказу Спивака до смерти был замучен током 54-летний ветеран АТО.

Фото: ОГП

23 мая СБУ задержала мужчину, которого подозревают в охране российской пыточной в Херсоне во время оккупации, а затем – попытках скрыться в рядах ВСУ.

20 сентября в Украине к 11 годам тюрьмы приговорили приспешника Кадырова, который держал в заложниках более 500 человек в гериатрическом интернате во время оккупации Киевской области.

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