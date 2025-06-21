СБУ: Близько пів тисячі українських освітян посприяли збройній агресії Росії

Обвинувальні акти стосовно майже всіх фігурантів вже у суді

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Від початку повномасштабної війни 489 працівників українських навчальних закладів отримали підозри у сприянні російській збройній агресії проти України. Про це повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит LIGA.net.

Станом на червень 2025 року до суду вже спрямовано обвинувальні акти стосовно 457 з них.

Підозри було оголошено за різними статтями залежно від діяльності фігуранта. Це підозри у колабораціонізмі, державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканість та виправдовуванні збройної агресії проти України.

Частина фігурантів наразі переховуються на тимчасово окупованій території або в Росії.

"Важливо наголосити, що до злочинів проти основ національної безпеки України не застосовується строк давності. Українська спецслужба проводить масштабну роботу задля того, щоб кожен зрадник та колаборант поніс заслужене покарання", – заявили в СБУ.

Колаборант – це той, хто свідомо співпрацював із ворогом. У випадку освітян, наприклад, це людина, яка сприяла впровадженню стандартів освіти держави-агрессорки та ворожої пропаганди в українських навчальних закладах, наголосили в СБУ.