СБУ: Около полтысячи украинских педагогов поспособствовали вооруженной агрессии России

Обвинительные акты в отношении почти всех фигурантов уже в суде

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С начала полномасштабной войны 489 работников украинских учебных заведений получили подозрения в содействии российской вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос LIGA.net.

По состоянию на июнь 2025 года в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 457 из них.

Подозрения были объявлены по разным статьям в зависимости от деятельности фигуранта. Это подозрения в коллаборационизме, государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность и оправдывании вооруженной агрессии против Украины.

Часть фигурантов скрываются на временно оккупированной территории или в России.

"Важно отметить, что к преступлениям против основ национальной безопасности Украины не применяется срок давности. Украинская спецслужба проводит масштабную работу для того, чтобы каждый предатель и коллаборант понес заслуженное наказание", – заявили в СБУ.

Коллаборант – это тот, кто сознательно сотрудничал с врагом. В случае педагогов, например, это человек, способствовавший внедрению стандартов образования государства-агрессора и вражеской пропаганды в украинских учебных заведениях, отметили в СБУ.