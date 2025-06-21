СБУ: Около полтысячи украинских педагогов поспособствовали вооруженной агрессии России
С начала полномасштабной войны 489 работников украинских учебных заведений получили подозрения в содействии российской вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос LIGA.net.
По состоянию на июнь 2025 года в суд уже направлены обвинительные акты в отношении 457 из них.
Подозрения были объявлены по разным статьям в зависимости от деятельности фигуранта. Это подозрения в коллаборационизме, государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность и оправдывании вооруженной агрессии против Украины.
Часть фигурантов скрываются на временно оккупированной территории или в России.
"Важно отметить, что к преступлениям против основ национальной безопасности Украины не применяется срок давности. Украинская спецслужба проводит масштабную работу для того, чтобы каждый предатель и коллаборант понес заслуженное наказание", – заявили в СБУ.
Коллаборант – это тот, кто сознательно сотрудничал с врагом. В случае педагогов, например, это человек, способствовавший внедрению стандартов образования государства-агрессора и вражеской пропаганды в украинских учебных заведениях, отметили в СБУ.
- Как объяснял глава СБУ Василий Малюк, работа врачей и коммунальщиков на временно оккупированных территориях не считается коллаборационизмом. Также для квалификации действий лица имеет значение, добровольно или по принуждению он совершал те или иные действия.