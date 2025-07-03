Судитимуть чотирьох російських військових, які розстрілювали цивільних у Бучі
Прокурори скерували до суду справи чотирьох військовослужбовців Росії, яких обвинувачують в розстрілі мирних жителів Бучі на Київщині. Ще шістьом оголосили підозру, повідомляє Офіс генпрокурора.
Йдеться про військових, які воювали в різних підрозділах 234 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ Збройних сил Росії.
Як зʼясувало слідство, у березні 2022 року вони розстрілювали цивільних, яких помічали на вулицях Бучі, а також вчиняли злочини щодо патріотично налаштованих громадян.
Росіянам інкримінували порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, а також жорстоке поводження з цивільним населенням.
Також прокурори ідентифікували та повідомили про підозру за цими ж статтями ще шістьом військовослужбовцям РФ, причетним до розстрілів.
У березні 2022 року навідник парашутно-десантного взводу, патрулюючи вулицю у Бучі, розстріляв двох місцевих жителів, які готували собі їжу на багатті.
Інший військовослужбовець РФ разом зі співслужбовцями, перебуваючи на території однієї зі шкіл, поранив двох цивільних чоловіків і розстріляв жінку, яка спускалася сходами до підвалу.
Слідство ідентифікувало й військових РФ, які допитували цивільних, вимагаючи надати інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони. Людям погрожували зброєю і катуванням, імітували постріли, били.
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