СБУ повідомила про підозру окупанту, який розстріляв українського полоненого на Харківщині

Фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала докази проти ще одного російського військового, причетного до розстрілу українських полонених під час повторного вторгнення на Харківщину у 2024 році. Йому оголосили підозру, повідомляє СБУ.

Йдеться про 36-річного громадянина Росії Сергія Тужилова, стрільця-штурмовика 69 мотострілецької дивізії шостої армії РФ. За матеріалами справи, він має дві судимості за розбій і наркоторгівлю.

Як встановило розслідування, Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу підозрюваний разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців Збройних Сил України, які потрапили у полон.

Задокументовано, що Тужилов особисто з табельного автомата здійснив постріл у потилицю зв’язаного українського воїна.

Крім цього, підозрюваний обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв "периметр" під час розстрілів.

Усі троє потерпілих загинули на місці внаслідок вогневого ураження з автоматичної зброї.

За даними слідства, перед розстрілами російські військові катували полонених, прив’язавши їх до стовпів.

Під час нових боєзіткнень українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого як єдиного вцілілого взяли у полон.

У процесі слідчих дій правоохоронці встановили всі обставини злочинів фігуранта та його спільників.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Тужилову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

← щодо пособництва у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднаного з умисним вбивством;

← у воєнному злочині, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.