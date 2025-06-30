СБУ повідомила про підозру окупанту, який розстріляв українського полоненого на Харківщині
Служба безпеки України зібрала докази проти ще одного російського військового, причетного до розстрілу українських полонених під час повторного вторгнення на Харківщину у 2024 році. Йому оголосили підозру, повідомляє СБУ.
Йдеться про 36-річного громадянина Росії Сергія Тужилова, стрільця-штурмовика 69 мотострілецької дивізії шостої армії РФ. За матеріалами справи, він має дві судимості за розбій і наркоторгівлю.
Як встановило розслідування, Тужилов брав участь у боях під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу підозрюваний разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців Збройних Сил України, які потрапили у полон.
Задокументовано, що Тужилов особисто з табельного автомата здійснив постріл у потилицю зв’язаного українського воїна.
Крім цього, підозрюваний обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв "периметр" під час розстрілів.
Усі троє потерпілих загинули на місці внаслідок вогневого ураження з автоматичної зброї.
За даними слідства, перед розстрілами російські військові катували полонених, прив’язавши їх до стовпів.
Під час нових боєзіткнень українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого як єдиного вцілілого взяли у полон.
У процесі слідчих дій правоохоронці встановили всі обставини злочинів фігуранта та його спільників.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Тужилову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
← щодо пособництва у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднаного з умисним вбивством;
← у воєнному злочині, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Йому загрожує довічне позбавлення волі.
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