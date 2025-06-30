СБУ сообщила о подозрении оккупанту, который расстрелял пленного в Харьковской области

Фото: СБУ (Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины собрала доказательства против еще одного российского военнослужащего, причастного к расстрелу украинских пленных во время повторного вторжения в Харьковскую область в 2024 году. Ему предъявлено подозрение, сообщает СБУ.

Речь идет о 36-летнем гражданине России Сергее Тужилове, стрелке-штурмовике 69-й мотострелковой дивизии шестой армии РФ. Согласно материалам дела, он имеет две судимости за разбой и наркоторговлю.

Как установило расследование, Тужилов участвовал в боях под Вовчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода он вместе со своим сообщником расстрелял трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые попали в плен.

Документировано, что Тужилов лично из служебного автомата произвел выстрел в затылок связанному украинскому воину.

Кроме того, подозреваемый выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял "периметр" во время расстрелов.

Все трое пострадавших погибли на месте в результате огневого поражения из автоматического оружия.

По данным следствия, перед расстрелами российские военные пытали пленных, привязав их к столбам.

В ходе новых боевых столкновений украинские защитники уничтожили подразделение Тужилова, а его самого, как единственного выжившего, взяли в плен.

В ходе следственных действий правоохранители установили все обстоятельства преступлений фигуранта и его сообщников.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Тужилову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

← в соучастии в жестоком обращении с военнопленным, сопряженном с умышленным убийством;

← в военном преступлении, связанном с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.