СБУ сообщила о подозрении оккупанту, который расстрелял пленного в Харьковской области
Служба безопасности Украины собрала доказательства против еще одного российского военнослужащего, причастного к расстрелу украинских пленных во время повторного вторжения в Харьковскую область в 2024 году. Ему предъявлено подозрение, сообщает СБУ.
Речь идет о 36-летнем гражданине России Сергее Тужилове, стрелке-штурмовике 69-й мотострелковой дивизии шестой армии РФ. Согласно материалам дела, он имеет две судимости за разбой и наркоторговлю.
Как установило расследование, Тужилов участвовал в боях под Вовчанском в июне 2024 года. Во время штурма местного завода он вместе со своим сообщником расстрелял трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые попали в плен.
Документировано, что Тужилов лично из служебного автомата произвел выстрел в затылок связанному украинскому воину.
Кроме того, подозреваемый выбирал места для убийства еще двух пленных и охранял "периметр" во время расстрелов.
Все трое пострадавших погибли на месте в результате огневого поражения из автоматического оружия.
По данным следствия, перед расстрелами российские военные пытали пленных, привязав их к столбам.
В ходе новых боевых столкновений украинские защитники уничтожили подразделение Тужилова, а его самого, как единственного выжившего, взяли в плен.
В ходе следственных действий правоохранители установили все обстоятельства преступлений фигуранта и его сообщников.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Тужилову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
← в соучастии в жестоком обращении с военнопленным, сопряженном с умышленным убийством;
← в военном преступлении, связанном с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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