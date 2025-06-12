В Украине будут судить пленного оккупанта, расстрелявшего гражданских в Купянском районе

Подозреваемый (Фото: СБУ)

Перед судом предстанет пленный россиянин, расстрелявший двух гражданских украинцев в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

СБУ собрала доказательства на российского оккупанта, который в октябре 2024 года расстрелял двух гражданских и впоследствии попал в плен к Силам обороны.

Тогда украинские военные взяли его в плен как уцелевшего во время боев на Купянском направлении. Речь идет о 21-летнем гражданине РФ Артеме Куликове, ранее отбывавшем наказание за разбой и кражи. Его мобилизовали непосредственно из российской тюрьмы в 23-ю мотострелковую бригаду Вооруженных сил России.

По данным следствия, россияне, заняв боевые позиции вблизи одного из поселков Купянского района, приступили к "зачистке" населенного пункта. В прокуратуре уточнили, что это произошло возле села Петропавловка.

В тот день Куликов вместе с сообщником бросил в тюрьму двух местных, помогавших односельчанину эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Оккупанты пытались "выбить" из пострадавших информацию о местах дислокации украинских войск. Не получив сведений, Куликов из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин прямо в доме их односельчанина.

Установлено, что россияне выпустили в них восемь пуль. Люди скончались от полученных травм на месте.

В ходе допроса пленного было установлено, что военное командование РФ регулярно отдает приказы подчиненным убивать гражданских жителей на временно оккупированных территориях.

Куликову объявили о подозрении по статье о военных преступлениях, соединенных с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

28 мая в Украине подозрение получил российский военнослужащий, казнивший двух украинских военных, а впоследствии попавший в плен.

ССО показали, как пленили группу россиян, один из которых расстрелял безоружных украинских бойцов в Курской области. Других причастных к военному преступлению спецназовцы ликвидировали.