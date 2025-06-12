В Україні судитимуть полоненого окупанта, який розстріляв цивільних у Куп'янському районі

Підозрюваний (Фото: СБУ)

Перед судом постане полонений росіянин, який розстріляв двох цивільних українців у Куп’янському районі Харківської області. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

СБУ зібрала докази на російського окупанта, який у жовтні 2024 року розстріляв двох цивільних і згодом потрапив у полон до Сил оборони.

Тоді українські військові взяли його в полон як уцілілого під час боїв на Куп’янському напрямку. Йдеться про 21-річного громадянина РФ Артема Кулікова, який раніше відбував покарання за розбій і крадіжки. Його мобілізували безпосередньо з російської тюрми до 23 мотострілецької бригади Збройних сил Росії.

За даними слідства, росіяни, зайнявши бойові позиції поблизу одного із селищ Куп’янського району, розпочали "зачистку" населеного пункту. У прокуратурі уточнили, що це сталося біля села Петропавлівка.

У той день Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих, які допомагали односельцю евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Окупанти намагалися "вибити" з потерпілих інформацію про місця дислокації українських військ. Не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків прямо в будинку їхнього односельця.

Встановлено, що росіянин випустив у них вісім куль. Люди померли від отриманих травм на місці.

Під час допиту полоненого було з’ясовано, що військове командування РФ регулярно віддає накази підлеглим убивати цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях.

Кулікову оголосили про підозру за статтею про воєнні злочини, поєднані з умисним убивством, вчиненими за попередньою змовою групою осіб. Обвинувальний акт стосовно підозрюваного скеровано до суду. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

28 травня в Україні підозру отримав російський військовослужбовець, який стратив двох українських військових, а згодом потрапив у полон.

ССО показали, як узяли в полон групу росіян, один із яких розстріляв беззбройних українських бійців у Курській області. Інших причетних до воєнного злочину спецпризначенці ліквідували.