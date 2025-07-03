Будут судить четырех российских военных, которые расстреляли гражданских в Буче

Прокуроры направили в суд дела четырех военнослужащих России, обвиняемых в расстреле мирных жителей Бучи Киевской области. Еще шести лицам предъявлено подозрение, сообщает Офис генерального прокурора.

Речь идет о военнослужащих, которые воевали в различных подразделениях 234 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил России.

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Как выяснило следствие, в марте 2022 года они расстреливали мирных жителей, которых замечали на улицах Бучи, а также совершали преступления в отношении патриотически настроенных граждан.

Россиянам предъявлены обвинения в нарушении законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

Также прокуроры идентифицировали и сообщили о подозрении по тем же статьям еще шести военнослужащим РФ, причастным к расстрелам.

В марте 2022 года наводчик парашютно-десантного взвода, патрулируя улицу в Буче, расстрелял двух местных жителей, которые готовили себе еду на костре.

Другой военнослужащий РФ вместе с сослуживцами, находясь на территории одной из школ, ранил двух мирных мужчин и расстрелял женщину, которая спускалась по лестнице в подвал.

Следствие установило личности российских военнослужащих, которые допрашивали мирных жителей, требуя предоставить информацию о местонахождении подразделений Сил обороны. Людям угрожали оружием и пытками, имитировали выстрелы, избивали.