Азов сообщил о расстреле гражданского оккупантом на Покровском направлении – видео

Российский захватчик (Иллюстративное фото: dialog.ua)

В Донецкой области российский военный, вероятно, расстрелял мирного жителя. Об этом сообщил первый корпус Нацгвардии Азов.

По данным военных, происшествие случилось 28 августа в одном из населенных пунктов Покровского района. Во время аэроразведки украинские военные зафиксировали, как оккупант расстрелял пожилого мужчину на его же дворе. На кадрах четко было видно, что жертва была одета в гражданскую одежду и не имела оружия.

По имеющейся информации, расстрел был совершен российским военнослужащим 95-го отдельного стрелкового полка пятой отдельной мотострелковой бригады 51-й армии вооруженных сил России.

В Азове отметили, что это – прямое нарушение Женевской конвенции IV о защите гражданского населения. И очередное доказательство того, что "для российской армии не существует ни законов, ни морали".

"Каждое преступление фиксируется. Каждый убийца и его командиры понесут наказание", – подчеркнули в Азове.

Российские войска продолжают умышленно убивать мирных жителей Украины



