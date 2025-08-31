Азов сообщил о расстреле гражданского оккупантом на Покровском направлении – видео
В Донецкой области российский военный, вероятно, расстрелял мирного жителя. Об этом сообщил первый корпус Нацгвардии Азов.
По данным военных, происшествие случилось 28 августа в одном из населенных пунктов Покровского района. Во время аэроразведки украинские военные зафиксировали, как оккупант расстрелял пожилого мужчину на его же дворе. На кадрах четко было видно, что жертва была одета в гражданскую одежду и не имела оружия.
По имеющейся информации, расстрел был совершен российским военнослужащим 95-го отдельного стрелкового полка пятой отдельной мотострелковой бригады 51-й армии вооруженных сил России.
В Азове отметили, что это – прямое нарушение Женевской конвенции IV о защите гражданского населения. И очередное доказательство того, что "для российской армии не существует ни законов, ни морали".
"Каждое преступление фиксируется. Каждый убийца и его командиры понесут наказание", – подчеркнули в Азове.
Российские войска продолжают умышленно убивать мирных жителей Украины- Первый корпус "Азов" Национальной гвардии Украины (@azov_media) 30 августа 2025 г
28 августа в одном из сел Покровского района Донецкой области украинская воздушная разведка зафиксировала, как оккупант расстрелял и убил пожилого мужчину в собственном дворе. На кадрах четко видно, что.. pic.twitter.com/jxVkBTXHK6
- 6 августа Радио Свобода показало неизвестные кадры расстрела российской армией гражданского в Буче. Первым выстрелом мужчину ранили, а затем добили выстрелом в голову.
- 18 августа Офис генпрокурора сообщил, что российский военный расстрелял гражданского в районе Родинского на Покровском направлении. После этого он скрылся с места происшествия.
