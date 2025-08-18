Российский военный расстрелял гражданского на Покровском направлении – Офис генпрокурора
Офис генпрокурора начал расследование по факту возможного расстрела российским военным гражданского человека в районе Родинского Покровского района. Соответствующее видео опубликовано в одном из Telegram-каналов, сообщает прокуратура.
В ОГП отметили, что военнослужащий российской армии с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу. Затем он подошел к жертве, которая лежала на дороге, и, осмотрев ее, скрылся с места преступления.
Начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности россиян, причастных к нему.
Осторожно, фото чувствительного характера.
- По состоянию на июнь СБУ было известно о 139 000 военных преступлений россиян в Украине.
- В июле разведка сообщила LIGA.net, что за более чем три года Россия убила 274 военнопленных. Сроки получили только два оккупанта.
- В начале августа сообщалось, что российский военный расстрелял гражданского, который пытался эвакуироваться из поселка Удачное Покровского района.
