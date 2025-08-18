Российский военный расстрелял гражданского на Покровском направлении – Офис генпрокурора

Российский оккупант после совершенного преступления подошел к жертве и, осмотрев ее, убежал

Российский солдат (Фото: пропагандистские медиа)

Офис генпрокурора начал расследование по факту возможного расстрела российским военным гражданского человека в районе Родинского Покровского района. Соответствующее видео опубликовано в одном из Telegram-каналов, сообщает прокуратура.

В ОГП отметили, что военнослужащий российской армии с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу. Затем он подошел к жертве, которая лежала на дороге, и, осмотрев ее, скрылся с места преступления.

Начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности россиян, причастных к нему.

Осторожно, фото чувствительного характера.

Фото: Офис генпрокурора